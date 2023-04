Nächste Unterstützungen:

15.755-15.770

15.668-15.675

15.601-15.675

Nächste Widerstände:

15.827/15.841

15.886/15.912

15.963-15.971

Auch wenn noch kein Tagesschluss oberhalb der bearishen Shooting-Star-Kerze vom Mittwoch gelang, konnte doch der übergeordnete Aufwärtstrend durch die Intraday-Überwindung des entsprechenden Hochs (15.827) formal bestätigt werden. Die Bullen bleiben damit am Ball und konnten den Leitindex mittlerweile den fünften Tag in Folge steigen lassen. Die Saisonalität bleibt positiv. Die Sentimentdaten mahnen derweil zur Vorsicht. Mit einem Break über die aktuelle Hürde bei 15.827/15.841 Punkten würden nächste potenzielle Ziele bei 15.886/15.912 Punkten und 15.963-15.971 Punkten in den Blick rücken. Darüber befinden sich Barrieren bei 16.046/16.090 Punkten, 16.162-16.183 Punkten und 16.290 Punkten (Rekordhoch aus dem November 2021). Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 15.755-15.770 Punkten, 15.668-15.675 Punkten und 15.601-15.626 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung 15.483 Punkte und 15.323/15.342 Punkte.