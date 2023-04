Diese Analyse wurde am 18.04.2023 um 07:25 Uhr erstellt.

Die Aktie der KION Group (WKN: KGX888) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR verzeichnet. Der nachfolgende Kurseinbruch schickte sie bis zum September 2022 auf ein Allzeittief bei 18,66 EUR. Seither konnte der Anteilsschein einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Unterhalb des im Februar gesehenen Rallyhochs bei 40,86 EUR startete er eine Korrektur dieses Aufschwungs. Der Wert sackte dabei bis auf ein März-Tief bei 27,48 EUR ab und orientiert sich seither wieder nordwärts. Im gestrigen Handel gelang die Überwindung der 50-Tage-Linie. Ein weitergehender Vorstoß an die kritische Widerstandsregion bei aktuell 36,14/36,81 EUR steht nun auf der Agenda. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende der Korrekturphase liefern. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 38,73-39,55 USD und 40,86/41,00 EUR. Mit einem signifikanten Ausbruch über die letztgenannte Zone würde sich auch das langfristige Chartbild aufhellen mit nächsten möglichen Zielen und Hürden bei 46,35-47,12 EUR und 49,48-51,36 EUR. Mit Blick auf die Unterseite ist die Zone 32,34-33,40 EUR kurzfristig kritisch. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre ein erneuter Test des März-Tiefs einzuplanen. Das Unternehmen wird am 27. April seine Quartalszahlen präsentieren.