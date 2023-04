Nächste Unterstützungen:

15.755-15.788

15.668-15.675

15.601-15.626

Nächste Widerstände:

15.900-15.912

15.963-15.971

16.046/16.090

Auf Basis des Stundencharts hat sich die Lage in den markttechnischen Indikatoren leicht eingetrübt. Die Schwungkraft auf der Oberseite lässt nach, womit das Risiko einer ausgeprägten Konsolidierung oder Korrektur steigt. Auch die Sentimentdaten senden ein Warnsignal an die Bullen. Preislich ist die aktuelle Supportzone bei 15.755-15.788 Punkten relevant. Deren Verletzung per Stundenschluss würde für den Beginn einer Verschnaufpause sprechen. Nächste potenzielle Auffangbereiche darunter liegen bei 15.668-15.675 Punkten, 15.601-15.626 Punkten und 15.483 Punkten. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals im kurzfristigen Zeitfenster bedarf es der nachhaltigen Überwindung der aktuellen Barriere bei 15.900-15.912 Punkten. Mögliche nächste Ziele darüber befinden sich im Erfolgsfall bei 15.963-15.971 Punkten, 16.046/16.090 Punkten, 16.162-16.183 Punkten und 16.290 Punkten (Rekordhoch aus dem November 2021).