Der Preis für US-Erdgas (Henry Hub) hatte im August 2022 ein 14-Jahres-Hoch knapp unterhalb der Marke von 10 USD verzeichnet. Der anschließende massive Kurseinbruch drückte ihn bis auf ein am 14. April gesehenes 3-Jahres-Tief bei 1,95 USD. Darüber konnte der Kontrakt einen Boden im kurzfristigen Zeitfenster ausbilden und im gestrigen Handel nach einem dritten Tagesanstieg in Folge auf ein 4-Wochen-Hoch bestätigen. Der vorausgegangene moderate Rutsch unter das Verlaufstief vom Februar erwies sich damit zugleich als Bärenfalle. Kurzfristig könnte nun der Widerstandsbereich 2,40-2,52 USD deckelnd wirken. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde das mittelfristige Chartbild leicht aufhellen und weitere Kursavancen in Richtung zunächst 3,03 USD ermöglichen. Mit einer signifikanten Überwindung der letztgenannten Marke käme es schließlich zur Komplettierung einer mittelfristig bedeutsamen bullishen Trendumkehr. Perspektivisch entstünden hierdurch Kurschancen in Richtung 3,71 USD und 4,12 USD. Stützend für eine bullishe Sichtweise gestalten sich die Sentimentindikatoren sowie bullishe Divergenzen in den überverkauften Momentumindikatoren. Zudem verfügt der Rohstoff über saisonalen und zyklischen Rückenwind. Negiert würde das positive Szenario mit einer nachhaltigen Verletzung des Vorwochentiefs bei 1,95 USD. In diesem Fall müsste eine unmittelbare Ausdehnung des übergeordneten Abwärtstrends in Richtung 1,75/1,80 USD, 1,61 USD und 1,49/1,52 USD eingeplant werden.