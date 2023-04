Diese Analyse wurde am 19.04.2023 um 07:50 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich gestern von Beginn des Handels an weiter nordwärts. Nach dem Erzielen eines neuen 15-Monats-Hochs bei 15.916 Punkten am Nachmittag, ging er in den Konsolidierungsmodus über und schloss bei 15.883 Punkten.