Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt erreichte der Wert am 7. März ein 5-Jahres-Hoch bei 12,01 EUR. Die nachfolgende kräftige Abwärtskorrektur schickte ihn bis an die kritische Unterstützungszone oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie, wo er sich stabilisieren und einen bislang dreiwelligen Erholungstrend etablieren konnte. Im gestrigen Handel generierte das Papier ein bullishes Anschlusssignal mit der nachhaltigen Überwindung der 50-Tage-Linie sowie des 61,8%-Fibonacci-Retracements. Es markierte ein 5-Wochen-Hoch bei 10,81 EUR und verfügt nun über potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 11,13/11,21 EUR, 11,44 EUR, 11,57-11,67 EUR und 12,01 EUR. Unterstützt ist die Aktie als Nächstes bei 10,28-10,45 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Nächste mögliche Auffangbereiche lauten in diesem Fall 9,94-10,08 EUR und 9,46-9,67 EUR. Mit einem Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone entstünde ein bearishes Signal. Ein Test der 200-Tage-Linie bei derzeit 8,49 EUR und des Korrekturtiefs bei 8,31 EUR müssten dann eingeplant werden.