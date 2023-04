Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss 0,08 Prozent fester bei 15.895 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Abschläge von 0,29 und 0,82 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 50 Gewinner und 49 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+2,05%) und Versicherungen (+1,17%) die Nase vorne. Die deutlichsten Verluste mussten Technologiewerte (-2,37%) und Softwareaktien (-0,64%) hinnehmen. Commerzbank haussierte ohne Nachrichten um 4,50 Prozent und belegte damit die DAX-Spitze. Dahinter waren Brenntag (+1,66%), Hannover Rück (+1,40%) und Allianz (+1,26%) gesucht. Die rote Laterne hielt Infineon (-2,55%). Im MDAX sprang KION Group als Spitzenreiter um 4,39 Prozent. Das Unternehmen hatte die Anleger mit vorläufigen Quartalszahlen erfreut und den Ausblick für das laufende Jahr angehoben.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,23 Prozent tiefer bei 33.897 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,02 Prozent auf 13.089 Zähler. An der NYSE gab es 1.399 Gewinner und 1.582 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. 54 neuen 52-Wochen-Hochs standen 33 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,17 Prozent auf 1,0955 USD nach. Für die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ging es um zwei Basispunkte nach oben auf 3,60 Prozent. Gold gab an der Comex um 0,61 Prozent auf 2.007 USD nach. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,10 Prozent auf 79,16 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,12 Prozent tiefer bei 162,35 Punkten. Gegen den Trend fest tendierten der japanische Nikkei 225 und der Hang Seng in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.902) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die deutschen Erzeugerpreise. Am Nachmittag könnten sich dann Impulse aus den USA mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Philadelphia-Fed-Index und dem Verkauf bestehender Häuser ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Sartorius, AT&T und American Express. Tesla (nachbörslich: -6,06%) und IBM (nachbörslich: +1,73%) öffneten bereits gestern nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Bücher.