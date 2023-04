Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag abwärts. Der DAX schloss 0,62 Prozent tiefer bei 15.796 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 0,52 respektive 1,60 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 31 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW zog um 0,56 Punkte auf 17,30 Zähler an. Stärkste Sektoren waren Versicherungen (+0,62%) und Einzelhandel (+0,49%). Belastet von schwachen Tesla-Zahlen und der Sorge um rückläufige Margen stand der Automobilsektor (-3,25%) am deutlichsten unter Druck. Ebenfalls schwach tendierten Technologiewerte (-2,39%) und Pharma & HealthCare (-1,39%). Daimler Truck haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 1,80 Prozent. Das Schlusslicht im Leitindex bildete Sartorius mit einem Kurseinbruch um 10,72 Prozent. Das Unternehmen konnte die Anleger mit seinen vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 33.787 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,79 Prozent auf 12.986 Zähler. 60 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Es gab 70 neue 52-Wochen-Hochs und 33 Tiefs. Der US-Dollar neigte nach einem überraschend gefallenen Philly-Fed-Index zur Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,04 Prozent höher bei 1,0960 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sechs Basispunkte auf 3,54 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,38 Prozent auf 2.015 USD. WTI-Öl verbilligte sich mit gestiegenen Rezessionssorgen um 2,64 Prozent auf 77,15 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,62 Prozent tiefer bei 161,67 Punkten. Besonders unter Druck stand der chinesische CSI 300. Gegen den Trend konnte der SET in Thailand Zugewinne verbuchen. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.798) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SAP und Procter & Gamble. Bereits gestern nach Xetra-Schluss erfreute Mercedes-Benz mit deutlich besser als erwarteten Zahlen zum ersten Quartal. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel rund 2,7 Prozent zu.