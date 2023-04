Die Aktie der Mercedes-Benz Group (WKN: 710000) – ehemals Daimler – hatte ausgehend vom im November 2021 verzeichneten Mehrjahreshoch eine Korrekturphase gestartet, die sie bis auf im Juli 2022 gesehene 50,19 EUR zurückwarf. Darüber konnte der Wert eine untere Umkehrformation in Gestalt eines Doppelbodens ausbilden. Mit dem dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg vom 10. November über die zuvor deckelnde 200-Tage-Linie sowie den Durchbruchspunkt der Doppelboden-Formation bei 61,66 EUR übernahmen die Bullen das Ruder. Das entsprechende analytische Mindestkursziel des Doppelbodens wurde abgearbeitet und mit dem im März gesehenen 13-Monats-Hoch bei 75,92 EUR übertroffen. Dort traf der Anteilsschein auf den Widerstand des 61,8%-Fibonacci-Retracements und ging in den Korrekturmodus über. Aktuell versucht er sich im Dunstkreis der steigenden 100-Tage-Linie zu stabilisieren. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Ein nachhaltiger Rutsch unter den Support bei 67,69/67,95 EUR per Tagesschluss würde nun eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 66,27 EUR, 65,28 EUR und 63,08/63,29 EUR signalisieren. Mit einem Ausbruch über die Widerstandsregion 70,19-71,74 EUR per Tagesschluss entstünde hingegen ein erstes Indiz für ein mögliches Ende der korrektiven Phase. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 72,77 EUR, 75,92 EUR und 77,90 EUR.