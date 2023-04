Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenschluss eine zwischenzeitliche Schwäche abschütteln und Zugewinne verbuchen. Stützend wirkten positiv aufgenommene Zahlen des Schwergewichts SAP sowie besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und den USA. Der DAX verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 0,54 Prozent bei 15.882 Punkten. Der TecDAX verbesserte sich um 1,04 Prozent. Gegen den Trend notierte der MDAX der mittelgroßen Werte 0,02 Prozent schwächer. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 42 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte jedoch mit 58 Prozent. Stärkste Sektoren waren Software (+4,51%) und Pharma & HealthCare (+1,03%). Die deutlichsten Abschläge waren bei Chemiewerten (-1,15%) und Industrietiteln (-0,65%) zu beobachten. SAP haussierte an der DAX-Spitze um 5,24 Prozent auf ein 15-Monats-Hoch. Mercedes-Benz verbesserte sich ebenfalls nach Quartalszahlen um 1,44 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke nach einem impulslosen Handel 0,07 Prozent höher bei 33.809 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,11 Prozent auf 13.001 Zähler vor. An der NYSE gab es 1.352 Kursgewinner und 1.612 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. 54 neuen 52-Wochen-Hochs standen 39 Tiefs gegenüber. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,14 Prozent auf 1,0987 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um drei Basispunkte auf 3,57 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,30 Prozent auf 1.993 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 0,50 Prozent auf 77,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,22 Prozent tiefer bei 160,80 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,34 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.847) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf den ifo-Geschäftsklimaindex für April. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Credit Suisse, Philips Electronics und Coca-Cola. Bei Henkel findet die Hauptversammlung statt.