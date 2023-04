Nächste Unterstützungen:

15.795-15.811

15.707-15.732

15.668

Nächste Widerstände:

15.912/15.916

15.963-15.971

16.046/16.090

Der Index formte auf Basis des Tagescharts einen Outside Day (Überlappung der kompletten Vortagesspanne) und eine Bullish-Engulfing-Kerze. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild verbleibt die Notierung jedoch noch im Konsolidierungsmodus unterhalb des in Rufweite befindlichen Verlaufshochs vom 18. April bei 15.916 Punkten. Saisonal verfügt der Index noch über Rückenwind, bevor typischerweise ab Anfang Mai eine Schwächephase einzuplanen ist. Von Seiten der Sentimentdaten, der markttechnischen Oszillatoren und der Marktbreite-Indikatoren sind derweil bereits Warnsignale für die Bullen auszumachen. Preislich würde ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 15.912/15.916 Punkten dennoch fortgesetzte Kursavancen in Richtung 15.963-15.971 Punkten, 16.046/16.090 Punkten, 16.162-16.183 Punkten und 16.290 Punkten (Rekordhoch aus dem November 2021) ermöglichen. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 15.795-15.811 Punkten und 15.707-15.732 Punkten ausmachen. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würden in der kurzen Frist wieder die Abwärtsrisiken dominieren. Potenzielle nächste Ziele befinden sich in diesem Fall bei 15.668 Punkten und 15.601-15.626 Punkten. Eine Ausdehnung in Richtung 15.426-15.483 Punkte würde nicht überraschen.