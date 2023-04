Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes eine Rally gezeigt, die sie vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 28,50 EUR bis auf ein im Dezember 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 67,66 EUR beförderte. Das darunter geformte Dreifach-Top leitete eine Trendumkehr ein, die das Papier bis auf ein im vergangenen September gesehenes 2-Jahres-Tief bei 40,32 EUR drückte. Das übergeordnete Kursgeschehen oberhalb dieser Marke entwickelte sich zu einer Bodenbildung in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter-Formation. Diese wurde mit dem dynamischen Anstieg am 2. Februar bestätigt. Nach einem Pullback an die 200-Tage-Linie stürmt die Notierung in den vergangenen Wochen wieder schwungvoll nordwärts. Im gestrigen Handel verzeichnete sie ein 13-Monats-Hoch und erreichte dabei eine relevante Widerstandszone bei 57,84-58,50 EUR, die aus Hochpunkten aus dem Jahr 2022 resultiert. Kurzfristig würde daher auch mit Blick auf die überkauften markttechnischen Indikatoren eine Verschnaufpause nicht überraschen. Für den Fall eines Rücksetzers befinden sich potenzielle Auffangbereiche bei 55,86-56,38 EUR, 55,24 EUR und 53,28-53,99 EUR. Das mittelfristige Chartbild bleibt bullish, solange die Supportzone bei aktuell 50,34-51,59 EUR nicht verletzt wird. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der Marke von 58,50 EUR würde ein bullishes Anschlusssignal mit nächsten Zielen bei 60,00 EUR und 61,21-62,62 EUR generieren. Darüber wäre der Weg weitgehend frei in Richtung der historischen Bestmarke.