Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart nach einem lustlosen Handel ein gemischtes Bild. Der sechste Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex in Folge im April lieferte keine Impulse. Die Anleger hielten sich vor wichtigen Quartalszahlen aus den USA zurück. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Jahreshochs 0,11 Prozent tiefer bei 15.864 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 0,05 Prozent ein. Für den TecDAX ging es derweil um 0,78 Prozent nach oben. In den drei genannten Indizes gab es 56 Gewinner und 43 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Chemie (+0,83%) und Versicherungen (+0,71%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-1,33%) und Telekommunikationstitel (-1,27%). Siemens Healthineers zog an der DAX-Spitze um 3,58 Prozent an. Die Aktie profitierte von starken Zahlen des Wettbewerbers Philips. Zalando sackte nachrichtenlos am Indexende um 2,16 Prozent ab. Im TecDAX haussierte die Aktie der Software AG nach einem Übernahmeangebot von Silver Lake um 49,02 Prozent. Thyssenkrupp büßte im MDAX 13,01 Prozent ein. Überraschend hatte die Vorstandsvorsitzende Merz den Aufsichtsrat um eine Auflösung ihres Mandats gebeten.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,20 Prozent fester bei 33.875 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 endete 0,24 Prozent schwächer bei 12.970 Zählern. An der NYSE gab es 1.636 Gewinner und 1.333 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. 53 neuen 52-Wochen-Hochs standen 40 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar präsentierte sich gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen von seiner schwachen Seite. EUR/USD kletterte um 0,49 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 1,1044 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 3,52 Prozent und testet nun ihre steigende 200-Tage-Linie. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,42 Prozent auf 1.999 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,14 Prozent auf 78,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,60 Prozent tiefer bei 159,84 Punkten. Der MSCI China verlor 1,85 Prozent und dehnte damit seine Verlustserie auf sechs Handelstage aus. Auch der koreanische Kospi (-1,91%) und der Hang Seng (-1,62%) in Hongkong fielen durch relative Schwäche auf. Gegen den Trend konnte der japanische Nikkei 225 (+0,19%) zulegen. Die Börsen in Australien und Neuseeland blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,32 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.842) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Neubauverkäufen. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von UBS, Banco Santander, Novartis, Nestle, PepsiCo, UPS, General Electric, 3M, McDonald’s, Verizon, General Motors und Kering. Bereits gestern Abend nach Xetra-Schluss legten Daimler Truck, Jungheinrich und Hypoport besser als erwartete Quartalszahlen vor. Die drei genannten Werte konnten im nachbörslichen Handel Zugewinne zwischen 1,7 und 4,8 Prozent verbuchen. Nach der heutigen Schlussglocke an der Wall Street stehen die Bilanzen von Microsoft, Alphabet und Visa im Fokus.