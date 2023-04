Die seit Dezember 2021 börsennotierte Aktie von Daimler Truck (WKN: DTR0CK) hatte im Januar 2022 ein Allzeithoch bei 35,76 EUR markiert. Es folgte ein heftiger Abverkauf bis auf ein im März 2022 verbuchtes Rekordtief bei 20,29 EUR. Hiervon ausgehend konnte der Wert einen weiterhin intakten übergeordneten Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt stieß er im März dieses Jahres im Bereich der Rückkehrlinie des primären Trendkanals auf Widerstand und ging in den Korrekturmodus über. Vom 13-Monats-Hoch bei 33,31 EUR rutschte die Aktie bis auf ein am 6. April verzeichnetes 5-Monats-Tief bei 28,51 EUR. Die damit verbundene geringfügige Verletzung der Horizontalunterstützung der Reaktionstiefs vom Dezember und Januar erwies sich als Bärenfalle. Nach der Ausformung einer bullishen Doji-Kerze an diesem Tag, strebt der Anteilsschein wieder nordwärts. Im gestrigen Handel hellte sich die kurz- bis mittelfristige Ausgangslage weiter auf. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen löste die Notierung eine mehrtägige Handelsspanne nach oben mit einem 3-Wochen-Hoch auf und überwand die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 50 und 100 Tage sowie die Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch am 22. März. Ein Tagesschluss oberhalb des erreichten 50%-Retracements bei 30,91 EUR würde den Ausbruch nun bestätigen. Als potenzielle nächste Zielzone fungiert der Bereich 31,47-31,66 EUR. Darüber würden die Zonen 32,17/32,28 EUR und 33,31/33,33 EUR in den Fokus rücken. Unterstützt ist das Papier aktuell bei 30,50-30,70 EUR. Ein Tagesschluss darunter wäre als Warnsignal für die Bullen zu werten. Unterhalb des Supports bei 29,62 EUR entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 28,51-28,95 EUR.