Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) hatte im November 2021 bei 64,82 EUR ein Rekordhoch markiert und startete anschließend nach einer übergeordneten Trendumkehr einen zyklischen Bärenmarkt. Bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 23,04 EUR sackte das Papier ab, bevor im vergangenen September eine Erholungsrally begann. Nach dem Verzeichnen eines 8-Monats-Hochs bei 35,10 EUR setzte eine bislang dreiwellige Korrektur ein. Aktuell versucht sich der Wert im Dunstkreis der 200-Tage-Linie zu stabilisieren. Um eine erste Indikation für ein mögliches Ende der Korrekturphase zu erhalten, müssten die Bullen die Notierung nun per Tagesschluss über die nächsten beiden Hürden bei derzeit 31,37/31,40 EUR und 31,72-32,22 EUR hieven. Im Erfolgsfall entstünde Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 34,00 EUR und 35,10-36,00 EUR. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde schließlich einen langfristigen Boden komplettieren und eine nächste Zielzone bei 38,62/39,00 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Nächste Supportbereiche lauten 29,92/29,98 EUR und 28,72-29,22 EUR. Die signifikante Verletzung der Marke von 28,72 EUR würde den Bären den technischen Vorteil verschaffen. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 27,65 EUR, 26,66 EUR, 24,58 EUR und 23,04/23,58 EUR. Das Unternehmen wird am 11. Mai seine Quartalszahlen vorlegen.