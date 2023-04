Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte abwärts, konnte sich jedoch von den Tagestiefs deutlich absetzen. Der DAX schloss 0,48 Prozent schwächer bei 15.796 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,30 respektive 0,61 Prozent. In den drei Indizes gab es 41 Gewinner und 54 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Medien (+0,48%) und Einzelhandel (+0,40%). Die deutlichsten Verluste zeigten Transportwerte (-1,41%) und Industrietitel (-1,23&). Vonovia zog an der DAX-Spitze um 2,77 Prozent an. Die Aktie profitierte von der Meldung des Verkaufs einer Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an Südewo für 1 Milliarde EUR. Rheinmetall büßte als Schlusslicht im Leitindex nach Gewinnmitnahmen um 5,16 Prozent ein. Wenig Kursauswirkung hatten Geschäftszahlen von Beiersdorf (+0,32%), Symrise (+0,28%) und MTU (-0,33%). Im MDAX haussierte Thyssenkrupp um 5,41 Prozent. Beflügelt wurde der Anteilsschein von Medienberichten, wonach Emirates Steel Interesse an der Stahlsparte des Essener Konzerns haben soll. Charttechnisch konnte sich die Aktie von der am Vortag erreichten steigenden 200-Tage-Linie nach oben absetzen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,68 Prozent tiefer bei 33.302 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte derweil gestützt von starken Zahlen von Microsoft und Alphabet um 0,64 Prozent auf 12.806 Zähler. An der NYSE gab es 1.012 Gewinner und 1.969 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Es gab 31 neue 52-Wochen-Hochs und 101 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,54 Prozent fester bei 1,1033 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 3,43 Prozent und verblieb damit in der mehrwöchigen Handelsspanne zwischen 3,30 und 3,60 Prozent. Trotz stärker als erwartet gefallener Lagerbestände verbilligte sich Rohöl der US-Sorte WTI um 3,62 Prozent auf 74,28 USD. Gold gab an der Comex um 0,34 Prozent auf 1.997 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh zunächst überwiegend schwächer und drehten im späten Handel nach oben. Die Ausschläge hielten sich dabei in engen Grenzen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,18 Prozent fester bei 160,07 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,35 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.773) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum BIP im ersten Quartal und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von BASF, Deutsche Bank, Linde, Delivery Hero, HelloFresh, Nemetschek, Aixtron, Unilever, Totalenergies, Caterpillar, Honeywell, Merck & Co, Abbvie und Mastercard. Meta Platforms (nachbörslich: +11,63%) hatte bereits gestern nach US-Börsenschluss besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt. Die Deutsche Börse präsentierte nach Xetra-Schluss positiv aufgenommene Zahlen.