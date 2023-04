Nächste Unterstützungen:

15.694-15.734

15.668

15.601-15.626

Nächste Widerstände:

15.800-15.829

15.892-15.919

15.963-15.971

Ein ausgeprägter unterer Schatten in der Tageskerze signalisiert Nachfrage am erreichten Supportbereich. Das deutsche Börsenbarometer verbleibt im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends im Konsolidierungsmodus. Weiterhin besteht mit Blick auf die Lage in den Indikatoren ein erhöhtes Risiko eines deutlicheren Rücksetzers. Heute befindet sich eine nächste Supportzone bei 15.694-15.734 Punkten. Deren nachhaltige Verletzung wäre bearish mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.668 Punkten, 15.601-15.626 Punkten und 15.426-15.483 Punkten. Nächste Widerstände lassen sich bei 15.800-15.829 Punkten und 15.892-15.919 Punkten ausmachen. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Anschlusssignal generieren. Im Erfolgsfall lauten nächste mögliche Hürden und Ziele 15.963-15.971 Punkte, 16.046/16.090 Punkte, 16.162-16.183 Punkte und 16.290 Punkte (Rekordhoch aus dem November 2021).