Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag nach einer Flut an Quartalszahlen ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,03 Prozent fester bei 15.800 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich um 0,52 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,07 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 53 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+3,82%), Banken (+2,05%) und Software (+1,74%). Schwach tendierten Technologiewerte (-4,28%), Finanzdienstleister (-3,93%) und Chemiewerte (-2,66%). Siemens Energy belegte nachrichtenlos die DAX-Spitze mit einem Plus von 2,98 Prozent. Deutsche Bank und RWE notierten nach Zahlen 2,47 und 2,02 Prozent höher. Deutsche Börse sackte ebenfalls nach Zahlen um 7,73 Prozent ab und bildete damit das Schlusslicht im Leitindex. Hier belastete jedoch nicht das solide Zahlenwerk, sondern ein milliardenschweres Übernahmeangebot für den dänischen Datenanbieter SimCorp. BASF büßte nach einer negativ aufgenommenen Quartalsbilanz 4,30 Prozent ein. Im MDAX haussierte Delivery Hero nach dem Quartalsausweis um 9,92 Prozent auf ein 6-Wochen-Hoch und über die 50-Tage-Linie. Nemetschek sprang nach Zahlen um 9,23 Prozent nach oben. Aixtron brach nach einer schwachen Bilanz um 6,88 Prozent ein.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 1,57 Prozent auf 33.826 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,76 Prozent auf 13.160 Zähler nach oben. 76 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 84 Prozent. Es gab 37 neue 52-Wochen-Hochs und 55 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent tiefer bei 1,1024 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zehn Basispunkte nach oben auf 3,53 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.997 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 0,62 Prozent auf 74,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Sehr stark tendierte der Nikkei 225 (+1,40%) in Tokio. Die erste Sitzung der japanischen Notenbank BoJ unter Vorsitz des neuen Gouverneurs Ueda brachte keine Änderung der Geldpolitik. Die Währungshüter erhöhten ihre Inflationsprognosen und kündigten eine Überprüfung der bisherigen Geldpolitik an. Die Kontrolle der Zinskurve wurde zur Überraschung mancher Marktbeobachter beibehalten. Der Yen schwächte sich nach der Entscheidung deutlich ab. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.880) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zum deutschen BIP im ersten Quartal und zu den heimischen Verbraucherpreisen im April. Aus den USA könnten sich am Nachmittag Impulse von den persönlichen Ausgaben und Einkommen, dem PCE-Deflator, dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex und dem Index der Verbraucherstimmung nach Lesart der Universität Michigan ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Covestro, Mercedes-Benz, Chevron und Exxon Mobil. Bei Bayer und Merck KGaA finden die Hauptversammlungen statt. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street berichteten Amazon (nachbörslich: -2,08%), Intel (nachbörslich: +4,99%), T-Mobile US (nachbörslich: -2,63%), Snap Inc. (nachbörslich: -18,29%) und Amgen (nachbörslich: -0,83%) über ihren Geschäftsverlauf im ersten Quartal.