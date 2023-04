Nächste Unterstützungen:

15.694-15.737

15.668

15.601-15.626

Nächste Widerstände:

15.859

15.892-15.919

15.963-15.971

Das Börsenbarometer befindet sich in einer ausgedehnten Konsolidierung auf hohem Niveau. Der mittelfristige Trend weist nordwärts. Im heutigen Handel könnte die obere Begrenzung der kurzfristigen Trading-Range einem neuerlichen Test unterzogen werden. Die vorbörsliche Indikation lässt einen freundlichen Handelsstart erwarten. Ein Break über den aktuellen Widerstand bei 15.859 Punkten würde unmittelbares Potenzial in Richtung 15.892-15.919 Punkte freisetzen. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster generieren. Im Erfolgsfall lauten nächste mögliche Hürden und Ziele 15.963-15.971 Punkte, 16.046/16.090 Punkte, 16.162-16.183 Punkte und 16.290 Punkte (Rekordhoch aus dem November 2021). Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 15.694-15.737 Punkten. Dieser Support ist kurzfristig kritisch. Ein Tagesschluss darunter würde den Übergang in eine kräftigere Abwärtskorrektur nahelegen. Nächste potenzielle Auffangbereiche darunter lassen sich bei 15.668 Punkten, 15.601-15.626 Punkten und 15.426-15.483 Punkten (primäres Korrekturziel) ausmachen.