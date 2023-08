Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Der primäre Aufwärtstrend erfuhr nach einer ausgeprägten Korrektur an die 200-Tage-Linie im März eine Beschleunigung. Im Mai gelang dabei die Überwindung des aus dem Jahr 2020 stammenden Rekordhochs. Zuletzt erzielte das Papier am 28. Juli eine neue historische Bestmarke bei 56,60 EUR. Die dort an einer übergeordnet relevanten Zielzone geformte bearishe Doji-Kerze könnte mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren in eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur münden. Ein Rutsch unter 55,24 EUR per Tagesschluss würde dieses Szenario preislich bestätigen und mögliche Auffangbereiche bei 54,35/54,40 EUR und 52,05-52,60 EUR in den Fokus rücken. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig verletzt wird, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend ungefährdet. Ein Tagesschluss oberhalb von 56,60 EUR würde derweil ein bullishes Anschlusssignal senden und eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung zunächst 58,02 EUR und 58,68 EUR ermöglichen. Das Unternehmen wird am 14. August seine Quartalszahlen vorlegen.