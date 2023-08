Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die positiven Vorzeichen. Die Verbraucherpreisinflation in der Eurozone war im Juli wie erwartet auf 5,3 Prozent gefallen. Jedoch blieb die wichtige Kernrate entgegen den Erwartungen auf dem Vormonatsniveau von 5,5 Prozent. Volkswirte hatte auch hier mit einem Rückgang der Teuerung auf 5,3 Prozent gerechnet. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Rekordhochs 0,14 Prozent tiefer bei 16.447 Punkten. MDAX und TecDAX sahen hingegen Zugewinne von 0,46 und 0,79 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 57 Kursgewinner und 39 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,80 Punkte auf 15,59 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+1,42%) und Pharma & HealthCare (+0,71%). Am schwächsten tendierten Versicherungen (-1,27%) und Chemie (-0,85%). Sartorius stieg an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,35 Prozent. Das Schlusslicht im Leitindex bildete Siemens Energy mit einem Minus von 2,56 Prozent. Hier belasteten Berichte über Lieferverzögerungen bei Turbinen aufgrund von Qualitätsproblemen. Nemetschek zog im TecDAX nach der Vorlage von Quartalszahlen um 1,16 Prozent an.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,28 Prozent auf 35.560 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um magere 0,04 Prozent nach oben auf 15.757 Zähler. 70 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. 152 neuen 52-Wochen-Hochs standen acht Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Geschäfts 0,19 Prozent tiefer bei 1,0996 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um einen Basispunkt auf 3,97 Prozent. Gold notierte an der Comex 0,20 Prozent fester bei 2.004 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI zog um 1,64 Prozent auf 81,90 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,04 Prozent fester bei 170,83 Punkten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbein China kam im Juli mit 49,2 Punkten schwächer als erwartet (Konsensschätzung: 50,1) und im kontraktiven Bereich herein. Die australische Notenbank RBA ließ wie überwiegend erwartet ihren Leitzins Cash-Rate unverändert bei 4,10 Prozent. Quartalszahlen von HSBC und Toyota schlugen die Markterwartungen. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.435) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Covestro, Daimler Truck Holding, DHL Group (ehemals Deutsche Post), BP, Caterpillar, Merck & Co und Pfizer. Hypoport dürfte heute sehr schwach in den Handel starten. Das Unternehmen warnte gestern Abend vor einem schwachen zweiten Quartal und senkte seine Jahresprognose. Die Börsen in der Schweiz bleiben feiertagsbedingt geschlossen.