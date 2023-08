Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte unterhalb des im Februar 2021 bei 249,00 EUR markierten Rekordhochs eine große Kopf-Schulter-Umkehrformation ausgebildet und mit dem Rutsch unter den Support bei rund 118 EUR im Dezember 2021 komplettiert. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung zurück bis auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020. Ausgehend vom dort am 3. November vergangenen Jahres bei 36,51 EUR verzeichneten Tief konnte der Wert einen dynamischen Erholungstrend etablieren. Zuletzt konsolidierte er den beschleunigten Trend im Rahmen einer Seitwärtsbewegung unterhalb von 110,80 EUR. Im gestrigen Handel reagierte der Anteilsschein mit einem bullishen Ausbruch auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Er riss eine Aufwärtslücke und haussierte begleitet von hohem Volumen bis auf ein 2-Jahres-Hoch bei 119,20 EUR. Nach moderaten Gewinnmitnahmen schloss er bei 116,05 EUR und damit knapp unterhalb des erreichten bedeutenden Widerstandsbereiches 117,68-121,50 EUR. Dort befindet sich eine klassische horizontale Barriere aus vergangenen Hoch- und Tiefpunkten in den Jahren 2020 bis 2022, das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Baisse vom Rekordhoch und die Abwärtslücke vom 21.12.2021. Eine Verschnaufpause würde mit Blick auf die Bedeutung der Hürde sowie die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren nicht überraschen. Im Fall eines Pullbacks würden die beiden nächsten Unterstützungen bei 110,80 EUR und 106,15-108,00 EUR als potenzielle Auffangbereiche fungieren. Das technische Bias bleibt unmittelbar bullish, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird oder ein Intraday-Rutsch unter 103,00 EUR erfolgt. Darunter entstünden derweil Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 98,00-101,00 EUR und 91,55-94,72 EUR. Mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb von 121,50 EUR entstünde ein Abschlusskaufsignal mit möglichen nächsten Zielen bei 127,10/128,00 EUR und 140,00/142,76 EUR.