Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag klar die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 1,26 Prozent tiefer bei 16.240 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Verluste von 0,92 und 0,73 Prozent. In den drei Indizes gab es 24 Gewinner und 73 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 87 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,20 Punkte auf 16,80 Zähler nach oben. Alle Sektorenindizes endeten im roten Bereich. Am schwächsten tendierten die Sektoren Transport (-4,14%) sowie Einzelhandel (-2,37%). Rheinmetall gewann nachrichtenlos an der DAX-Spitze 1,98 Prozent hinzu. Am anderen Indexende sackten BMW und Deutsche Post nach der Vorlage ihrer Quartalsberichte um 5,39 beziehungsweise 5,19 Prozent ein. Daimler Truck Holding notierte nach Zahlen 2,40 Prozent tiefer. Im MDAX haussierten derweil Redcare Pharmacy und TeamViewer als Spitzenreiter nach überzeugenden Bilanzen um 9,90 respektive 9,32 Prozent.

An der Wall Street ging es für den Dow Jones Industrial um 0,20 Prozent nach oben auf 35.630 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,25 Prozent abwärts auf 15.718 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. Es gab 89 neue 52-Wochen-Hochs und zehn Tiefs. Der US-Dollar war gesucht. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,11 Prozent auf 1,0985 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um acht Basispunkte auf 4,05 Prozent. Gold handelte an der Comex belastet von der Entwicklung der Zinsen und des Greenbacks 1,34 Prozent schwächer bei 1.982 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,27 Prozent auf 81,58 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Belastend für die Anlegerstimmung wirkte eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA seitens der Ratingagentur Fitch vom bisherigen Toprating „AAA“ auf „AA+“. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,77 Prozent tiefer bei 167,23 Punkten. Die Nervosität der Marktteilnehmer übertrug sich jedoch nicht auf die Anleihemärkte, den Devisenmarkt oder den Goldmarkt. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,45 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.079) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius SE, Siemens Healthineers, Fresenius Medical Care, Symrise und Schaeffler.