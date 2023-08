Nächste Unterstützungen:

16.202-16.229

16.072/16.113

15.995/16.000

Nächste Widerstände:

16.276

16.338

16.400-16.446

Der Index erscheint in der kurzen Frist charttechnisch angezählt. Die bearishe Implikation der Shooting-Star-Kerze vom Montag wurde bestätigt. Der Ausbruch über das Mitte Juni gesehene alte Rekordhoch erwies sich als Fehlausbruch und somit als Bullenfalle. Saisonalität und Zyklik liefern auf Sicht Gegenwind. Der Trend bleibt jedoch noch in allen Zeitebenen bullish und die Preiskurve verfügt über bedeutende Supportbereiche in unmittelbarer Rufweite. Die aktuelle Unterstützung bei 16.202-16.229 Punkten dürfte indes angesichts der vorbörslichen Vorgaben zur Eröffnung unterschritten werden. Darunter rücken potenzielle Auffangregionen bei 16.072/16.113 Punkten und 15.995/16.000 Punkten in den Fokus. Zu einer signifikanten Eintrübung des kurzfristigen Bias käme es unterhalb der letztgenannten Zone mit dem dann vorliegenden Trendbruch. Nächste Barrieren befinden sich heute bei 16.276 Punkten, 16.338 Punkten und 16.400-16.446 Punkten. Darüber wäre ein erneuter Test des Rekordhochs bei 16.529 Punkten zu erwarten.