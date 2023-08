Die Aktie des im MDAX notierten Softwareanbieters TeamViewer (WKN: A2YN90) hatte im Juli 2020 bei 54,86 EUR ein Allzeithoch markiert und bewegte sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Im September 2022 verzeichnete sie ein Allzeittief bei 7,68 EUR. Im Dunstkreis der dort befindlichen unteren Begrenzungslinie einer fallenden Keilformation konnte der Wert anschließend einen Boden ausbilden und mit dem Anstieg über 8,49 EUR komplettieren. Die nachfolgende Rally beförderte sie bis zum analytischen Mindestkurziel dieser Keilformation bei 16,47 EUR, dem Zwischenhoch vom Februar 2022. Ein Anfang Mai erfolgter Versuch, diese Hürde zu überwinden, mutierte zur Bullenfalle und hatte eine deutliche Korrekturbewegung bis knapp oberhalb er steigenden 200-Tage-Linie zur Folge. Oberhalb der Marke von 13,44 EUR gelang die Bodenbildung und wurde ein neuer Vorstoß in Richtung Mai-Hoch gestartet. In Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen erreichte der Wert schließlich am Dienstag nach der Ausformung einer bullishen Kurslücke diese Barriere. Mit Blick auf die gestern geformte Harami-Tageskerze sollte nun eine Verschnaufpause eingeplant werden. Ein Tagesschluss unterhalb 16,29 EUR würde weitere Abgaben in Richtung 15,54-15,75 EUR nahelegen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig verletzt wird, bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position und ein zeitnaher Ausbruch auf der Oberseite auf der Agenda. Darunter entstünden derweil Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 14,80-15,14 EUR und aktuell 14,60 EUR (steigende 50-Tage-Linie). Mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 17,07/17,15 EUR würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 18,05 EUR, 18,45 EUR und 18,81/19,31 EUR.