Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen Abschwung zur Wochenmitte fort. Belastend wirkte die Rating-Herabstufung der USA durch die Agentur Fitch. Der DAX schloss 1,36 Prozent tiefer bei 16.020 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Verluste von 1,84 und 2,05 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 14 Gewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte klar mit 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,97 Punkte auf ein Mehrwochenhoch bei 18,77 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Automobilwerte (+0,04%) ein hauchdünnes Plus erkämpfen. Am deutlichsten fielen die Abschläge bei Einzelhandelswerten (-3,20%) und Telekommunikationsaktien (-2,84%) aus. Siemens Energy belegte mit einem Plus von 1,65 Prozent die DAX-Spitze. Siemens Healthineers büßte als Schlusslicht nach negativ aufgenommenen Quartalszahlen 5,55 Prozent ein. Aus dem Dax lieferten daneben Fresenius SE (-0,38%) und Symrise (- 3,59%) ihre Zahlenwerke ab.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial 0,98 Prozent auf 35.283 Punkte ein. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sackte um 2,21 Prozent auf 15.371 Zähler ab. 75 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Verluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. 65 neuen 52-Wochen-Hochs standen 33 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,43 Prozent auf 1,0937 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 4,08 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,38 Prozent auf 1.971 USD. Der Preis für WTI-Öl sank nach Lagerbestandsdaten um 2,00 Prozent auf 79,74 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,54 Prozent tiefer bei 165,77 Punkten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor kam für den Juli mit 54,1 nach zuvor 53,9 Punkten besser als erwartet herein. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.990) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Großbritannien und die USA sowie auf die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von Merck KGaA, Zalando, adidas, BMW, Infineon und Beiersdorf.