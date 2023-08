Nächste Unterstützungen:

15.955-16.000

15.866

15.808/15.837

Nächste Widerstände:

16.047/16.068

16.141

16.206-16.240

Auf Basis des Tagescharts wurde eine Doji-Kerze mit ausgeprägten Schatten geformt. Sie signalisiert ein kurzfristiges Patt auf dem erreichten Kursniveau. Der steile Aufwärtstrend vom am 7. Juli gesehenen Korrekturtief wurde gebrochen und die 50-Tage-Linie per Tagesschluss unterboten. Saisonalität und Zyklik indizieren in der kurzen und mittleren Frist eine Schwächephase. Der übergeordnete Trend weist weiterhin nordwärts. Heute liegt eine nächste Unterstützung bei 15.955-16.000 Punkten. Darunter wäre eine unmittelbare Fortsetzung des am Rekordhoch gestarteten Rücksetzers zu favorisieren mit möglichen nächsten Zielen bei 15.866 Punkten und 15.808/15.837 Punkten. Nächste Widerstände lauten 16.047/16.068 Punkte und 16.141 Punkte. Darüber würde eine Erholungsbewegung bis 16.206-16.240 Punkte plausibel. Erst mit einem signifikanten Tagesschluss darüber würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.