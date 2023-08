Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag erneut abwärts. Der DAX schloss 0,79 Prozent tiefer bei 15.893 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,39 respektive 1,21 Prozent. In den drei Indizes gab es 39 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,25 Punkte auf 19,02 Zähler und erreichte damit die fallende 200-Tage-Linie. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,49%), Banken (+2,31%) und Konsum (+0,82%). Am mit Abstand schwächsten tendierte der Technologiesektor (-7,82%) nach negativ aufgenommenen Quartalszahlen von Infineon. Zalando haussierte an der DAX-Spitze nach erfreulichen Geschäftszahlen um 6,96 Prozent. Ebenfalls nach Zahlen gesucht waren Beiersdorf (+3,84%), Merck KGaA (+3,18%) und adidas (+0,47%). Infineon brach als Schlusslicht im Leitindex um 9,33 Prozent ein. Im MDAX sackten ProsiebenSat.1 Media und Lufthansa in Reaktion auf ihre Bilanzen um 7,15 beziehungsweise 5,47 Prozent ab.

An der Wall Street lag der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,19 Prozent tiefer bei 35.216 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent abwärts auf 15.354 Zähler. An der NYSE gab es 1.118 Gewinner und 1.822 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. 76 neuen 52-Wochen-Hochs standen 46 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar neigte zur Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent fester bei 1,0947 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zwölf Basispunkte nach oben auf ein Jahreshoch bei 4,20 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,27 Prozent tiefer bei 1.970 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 2,89 Prozent auf 81,79 USD. Saudi-Arabien hatte mitgeteilt, die einseitig beschlossenen Fördermengenkürzungen um einen Monat zu verlängern.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent fester bei 166,34 Punkten. Besonders deutlich nach oben tendierten der Hang Seng Index (+1,25%) sowie der Hang Seng Tech Index (+2,48%) mit der Spekulation auf geldpolitische Stimuli seitens der chinesischen Notenbank PBoC. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.959) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang in der Industrie sowie auf die offiziellen Juli-Arbeitsmarktdaten in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Commerzbank, Lanxess und Vonovia. Freenet dürfte im heutigen Handel von den gestern Abend veröffentlichten starken Halbjahreszahlen und der Bestätigung der Jahresprognose profitieren. Amazon.com (nachbörslich: +8,73%) und Apple (nachbörslich: -2,05%) lieferten nach der Schlussglocke an der Wall Street ihre Quartalsbilanzen ab.