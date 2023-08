Der MDAX der mittelgroßen Werte war im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 17.715 Punkten bis auf ein im September 2021 bei 36.924 Punkten verzeichnetes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter zeigte er eine übergeordnete Top-Bildung, die im Januar 2022 komplettiert wurde. Der nachfolgende Kurseinbruch schickte den Index bis auf ein im Oktober verbuchtes 2-Jahres-Tief bei 21.457 Punkten hinab. Der darüber geformte mehrwöchige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für eine Erholungsrally bis auf ein im Februar verbuchtes 8-Monats-Hoch bei 29.815 Punkten. Die anschließende Abwärtskorrektur traf mehrfach auf Unterstützung an der steigenden 200-Tage-Linie. Auf der Oberseite wurde die Notierung zuletzt gedeckelt von einem wichtigen Widerstandbündel in Gestalt der Rückkehrlinie des Trendkanals der Rally vom März-Tief und einem Fibonacci-Cluster bei 28.799-28.943 Punkten. Der dort gestartete dynamische Rücksetzer wird derzeit im Rahmen einer flaggenförmigen Struktur konsolidiert. Eine Ausdehnung des Pullback in Gestalt einer zweiten Abwärtswelle solle daher eingeplant werden. Entsprechende Bestätigungen entstünden mit einem Rutsch unter 27.873 Punkte und 27.743 Punkte. Als potenzielle Zielregionen fungieren dann die Bereiche 27.591-27.627 Punkte, 27.458 Punkte und 27.187/27.189 Punkte. Unterhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) geriete der Aufwärtstrend vom März-Tief in Gefahr. Entspannungssignale zugunsten der Bullen entstünden mit Tagesschlusskursen oberhalb von 28.336 Punkten und 28.571 Punkten. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Barriere bei 28.799-28.943 Punkten. Im Erfolgsfall lauten potenzielle nächste Ziele 29.253 Punkte, 29.815 Punkte und 30.305-30.709 Punkte.