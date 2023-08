Der deutsche Aktienmarkt zeigte zur Wochenmitte eine Erholung auf den jüngsten Abverkauf. Der DAX schloss 0,49 Prozent fester bei 15.853 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um 0,41 respektive 0,54 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 54 Gewinner und 41 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,43 Punkte auf 18,35 Zähler nach. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+1,67%), Finanzdienstleister (+1,56%) und Banken (+1,15%). Mit negativen Vorzeichen endeten lediglich die Sektoren Automobile (-0,68%) und Einzelhandel (-0,45%). Vonovia haussierte an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 3,89 Prozent. Zalando büßte ebenfalls nachrichtenlos am Indexende 4,31 Prozent ein. Daneben standen Brenntag (+2,02%) und Qiagen (+0,86%) nach Zahlen im Fokus der Anleger. Im MDAX stellte Delivery Hero (+4,70%) nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen und der Anhebung des Umsatzzieles den Spitzenreiter. RTL (-3,59%) bildete derweil nach negativen Analystenkommentaren das Schlusslicht.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,54 Prozent tiefer bei 35.123 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sank um 1,12 Prozent auf 15.102 Zähler. An der NYSE gab es 1.289 Kursgewinner und 1.597 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 62 Prozent. 77 neuen 52-Wochen-Hochs standen 37 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 4,00 Prozent nach. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Euro auf. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,21 Prozent auf 1,0979 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,51 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 1.950 USD. WTI-Öl verteuerte sich trotz stärker als erwartet gestiegener Lagerbestände um 1,56 Prozent auf ein 9-Monats-Hoch bei 84,21 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,20 Prozent tiefer bei 164,52 Punkten. Sehr fest tendierte der japanische Nikkei 225, während der Hang Seng Index in Hongkong und der koreanische Kospi durch Schwäche auffielen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.929) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Verbraucherpreisen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gilt es eine Flut an Quartalszahlen zu verdauen. Unter anderem berichten Allianz, Deutsche Telekom, RWE, Siemens, Munich Re, Henkel, Rheinmetall, HelloFresh, Novo Nordisk und Thyssenkrupp. Bereits gestern nach der Schlussglocke hatte der Unterhaltungsriese Disney (nachbörslich: +2,24%) seine Bilanz vorgelegt.