Der DAX sprang gestern zur Eröffnung deutlich nach oben. Er kehrte damit in die am Vortag nach unten verlassene mehrtägige Range zurück. Ausgehend vom am Vormittag verzeichneten 5-Tages-Hoch bei 15.984 Punkten setzten Gewinnmitnahmen ein, die die Notierung bis auf 15.831 Punkte zurückführten.