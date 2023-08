Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag überwiegend aufwärts. Stützend wirkten Verbraucherpreisdaten aus den USA, die die Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine Zinspause seitens der US-Notenbank Fed befeuerten. Der DAX schloss 0,91 Prozent fester bei 15.997 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,10 beziehungsweise 0,59 Prozent an. In den drei Indizes gab es 73 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance musste lediglich der Industriesektor (-1,74%) Federn lassen. Hier belasteten negativ aufgenommene Quartalszahlen des Schwergewichts Siemens (-4,79%). Umsatz und EBITA verfehlten hier die Markterwartungen. Die Nase vorne hatte derweil der Versicherungssektor (+3,93%), beflügelt von starken Quartalszahlen der Platzhirsche Allianz (+4,90%) und Munich Re (+2,26%). Ebenfalls nach Zahlen im Blick standen im Leitindex Deutsche Telekom (+0,03%), Henkel (+1,10%), Rheinmetall (-0,49%) und RWE (-1,18%).

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,15 Prozent fester bei 35.176 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,18 Prozent auf 15.129 Zähler. An der NYSE gab es 1.282 Kursgewinner und 1.611 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 53 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte jedoch gegen Ende des New Yorker Handels 0,06 Prozent höher bei 1,0981 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um neun Basispunkte nach oben auf 4,09 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,24 Prozent tiefer bei 1.946 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,98 Prozent auf 82,73 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,63 Prozent tiefer bei 518,28 Punkten. Besonders schwach tendierten der STI in Singapur nach enttäuschenden BIP-Daten für den Stadtstaat sowie der chinesische CSI 300 mit Sorgen um den angeschlagenen Immobiliensektor. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.943) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Daten zu den Erzeugerpreisen und zur Verbraucherstimmung. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bechtle, Salzgitter, Varta und Atoss Software.