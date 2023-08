Nächste Unterstützungen:

15.880-15.917

15.831

15.779-15.793

Nächste Widerstände:

16.021-16.060

16.084-16.141

16.215-16.240

Mit Blick auf die Oberseite sieht sich das Börsenbarometer bereits diversen bedeutenden Widerstandsthemen gegenüber, darunter der gestern erreichten 50-Tage-Linie und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der übergeordneten Abwärtswelle vom Rekordhoch. Können die Bullen in den kommenden Handelstagen keinen Durchbruch initiieren, bleibt das Risiko anschließender weiterer Abgaben in Richtung Juli-Tief (15.456) und eventuell 200-Tage-Linie (aktuell 15.297 und steigend) hoch. Heute befinden sich nächste Barrieren bei 16.021-16.060 Punkten und 16.084-16.141 Punkten. Deutlicher entspannen würde sich das kurzfristige Bild zugunsten der Bullen erst oberhalb der weiteren Widerstandszone bei 16.215-16.240 Punkten (Tagesschlusskursbasis). Nächste Unterstützungen liegen heute bei 15.880-15.917 Punkten und 15.831 Punkten. Darunter entstünde ein erstes Indiz für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends. Bestätigungen für dieses bearishe Szenario wären in der Verletzung der weiteren Supportbereiche 15.779-15.793 Punkte und 15.706 Punkte zu sehen.