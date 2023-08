Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im November 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR beförderte. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und schickten sie bis auf ein am 4. November 2022 gesehenes 2-Jahres-Tief bei 41,31 EUR. Das Kursgeschehen seither kann als Versuch einer übergeordneten Bodenbildung gewertet werden. Zum erfolgreichen Abschluss eines solchen Bodens bedarf es der nachhaltigen Überwindung des Erholungshochs vom Februar dieses Jahres bei 67,34 EUR. Im Erfolgsfall würden potenzielle nächste Ziele bei 70,88 EUR, 73,52/74,72 EUR, 76,92-80,00 EUR und 83,43/85,44 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild bewegt sich der Anteilsschein ausgehend vom im Mai bei 43,81 EUR ausgebildeten zweiten Standbein schwungvoll aufwärts und konnte dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden. Am Freitag gelang der bullishe Ausbruch aus einer mehrtägigen Konsolidierung auf ein 6-Monats-Hoch. Damit stehen die Chancen auf einen zeitnahen Vorstoß an die kritische Barriere bei 67,34 EUR gut. Zwischengeschaltet könnte die nächste Hürde bei 64,10 EUR Anlass für eine Verschnaufpause bieten. Nächste Unterstützungen lauten 61,96 EUR und 58,30-59,18 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) müsste eine deutlichere Korrekturphase mit möglichem Ziel bei 54,27-56,60 EUR eingeplant werden.