Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss die positiven Vorzeichen. Stützend wirkte der US-Arbeitsmarktbericht mit einem geringer als erwarteten Stellenaufbau. Die gab der Erwartung Nahrung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte. Der DAX verabschiedete sich 0,37 Prozent fester bei 15.952 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht büßte er jedoch 3,14 Prozent ein. Der MDAX der mittelgroßen Werte sah am Berichtstag einen Zugewinn von 0,54 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,48 Prozent abwärts. In den drei Indizes gab es 63 Gewinner und 35 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 1,14 Punkte auf 17,88 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Industrietitel (+1,10%) und Versicherungen (+1,09%) die Nase vorne. Am schwächsten tendierten Technologieaktien (-1,41%) und Pharma & HealthCare (-0,60%). Im DAX waren nachrichtenlos Rheinmetall (+2,28%), Daimler Truck (+2,09%) und Siemens (+1,76%) die Favoriten. Commerzbank (-2,64%) bildete nach Quartalszahlen das Schlusslicht. Auch Vonovia (-1,31%) reagierte mit Abschlägen auf die Bilanzvorlage.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,43 Prozent auf 35.066 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab um 0,51 Prozent auf 15.275 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.609 Kursgewinner und 1.319 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 59 Prozent. Es gab 111 neue 52-Wochen-Hochs und 38 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,53 Prozent auf 1,1005 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um 15 Basispunkte auf 4,05 Prozent ab. WTI-Öl verteuerte sich um 1,30 Prozent auf ein 4-Monats-Hoch bei 82,61 USD und setzte damit seine Rally die sechste Woche fort. Das bedeutet die längste Gewinnstrecke seit Juni vergangenen Jahres. Auf Monatssicht haussierte der Preis bereits um rund 18 Prozent. Gold handelte an der Comex mit einem Aufschlag von 0,40 Prozent bei 1.977 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,02 Prozent tiefer bei 166,41 Punkten. Stark gesucht waren Technologieaktien und Energiewerte. Schwach tendierten vor allem Rohstoffwerte und Immobilienwerte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,34 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.888) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Juni-Daten zur deutschen Industrieproduktion und auf den sentix-Konjunkturindex für August. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Energy, Aurubis und BioNTech.