Nächste Unterstützungen:

15.785/15.808

15.709/15.733

15.629-15.661

Nächste Widerstände:

15.955/15.960

15.995

16.040-16.069

Nach dem Abverkauf der Vortage versucht sich das deutsche Börsenbarometer derzeit im Dunstkreis der steigenden 100-Tage-Linie zu stabilisieren. Sowohl der mittelfristige Aufwärtstrend als auch der kurzfristige Abwärtstrend bleiben intakt. Saisonal und zyklisch befindet sich der Index in einer mehrwöchigen Schwächephase. Mit Blick auf die Sentimentdaten (sehr deutlicher Rückgang der Anlegerstimmung bei relativ geringem Kursrückgang) erscheinen die Aussichten auf einen nochmaligen Vorstoß in Richtung Rekordhoch nach Abschluss des laufenden Rücksetzers günstig. Nächste Unterstützung liegt heute bei 15.785/15.808 Punkten. Ein Tagesschluss darunter würde die positive Implikation der Hammer-Kerze vom Freitag negieren und eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs nahelegen. Weitere Auffangbereiche befinden sich in diesem Fall bei 15.709/15.733 Punkten, 15.629-15.661 Punkten, 15.545 Punkten und 15.456 Punkten. Mit einem Anstieg über die aktuelle Hürde bei 15.955/15.960 Punkten würde eine ausgedehnte Erholung in Richtung zunächst 15.995 Punkte und 16.040-16.069 Punkte möglich. Solange die weitere Barriere bei 16.141-16.245 Punkte nicht nachhaltig überwunden wird, muss anschließend ein Rutsch auf neue Korrekturtiefs eingeplant werden.