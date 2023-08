Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im Juli 2021 bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Der anschließende Abwärtstrend schickte die Notierung zurück bis auf ein im vergangenen September gesehenes 8-Jahres-Tief bei 19,18 EUR. Dort übernahmen die Bullen das Ruder und beförderten den Anteilsschein bis auf 45,81 EUR, wo im Februar eine Korrekturphase startete. Oberhalb des im Juli bei 23,82 EUR markierten Korrekturtiefs gelang die Ausbildung eines mehrwöchigen Doppelbodens und nachfolgend der Ausbruch über die mehrmonatige korrektive Abwärtstrendlinie. Zuletzt ging der Wert an einer kritischen Widerstandszone in eine Seitwärtskonsolidierung über. Diese Barriere erstreckt sich bis 33,56 EUR und resultiert unter anderem aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement, dem Reaktionstief vom März und der steigenden 200-Tage-Linie. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es der nachhaltigen Überwindung dieser Hürde per Tagesschluss. Im Erfolgsfall käme es zu einer weiteren Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes mit möglichen nächsten Zielen bei 34,60-35,31 EUR, 37,41/37,45 EUR und 39,22 EUR. Mit Blick auf die Unterseite würden ein Tagesschluss unter 29,95 EUR und ein Intraday-Rutsch unter 28,86 EUR Signale für einen möglichen Pullback an den bedeutenderen Support bei 27,43/27,54 EUR liefern.