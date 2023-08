Diese Analyse wurde am 09.08.2023 um 08:06 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich gestern von Beginn des Handels an abwärts und rutschte bis auf ein am Nachmittag verbuchtes 4-Wochen-Tief bei 15.706 Punkten. Am dort befindlichen Supportbereich konnte er sich im späten Geschäft stabilisieren und schloss bei 15.775 Punkten.