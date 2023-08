Die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) war nach dem Börsengang im Jahr 2020 bis auf ein im Januar 2021 markiertes Allzeithoch bei 34,48 EUR angestiegen. Anschließend drehte der übergeordnete Trend südwärts. Bis auf ein im Oktober 2022 verzeichnetes Allzeittief bei 10,25 EUR sackte der Wert ab. Im Rahmen einer unmittelbar darauf einsetzenden V-förmigen Erholungsrally konnte er bis auf ein Ende Mai bei 24,81 EUR gesehenes Hoch vorstoßen. Ausgehend von der dort befindlichen bedeutenden Widerstandszone startete ein Rücksetzer, der nach dem Kassieren der Jahresprognose im Juni in einen kräftigen Ausverkauf überging. Am Freitag konnte sich die Aktie nach einem 9-Monats-Tief zum Tagesschluss erholen. Mit Blick auf das erreichte Unterstützungsbündel, bestehend aus der im Januar überwundenen primären Abwärtstrendlinie und dem 78,6%-Fibonacci-Retracement der Erholungsrally, erscheint eine deutlichere technische Erholungsbewegung vorstellbar. Das mögliche Aufwärtspotenzial wird jedoch durch die nächsten Widerstandsthemen bei 14,35-14,55 EUR und 15,17 EUR begrenzt. Erst mit einem Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke würden Kursavancen in Richtung 16,00/16,36 EUR und eventuell 17,60/17,68 EUR auf die charttechnische Agenda rücken. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone 13,28-13,60 EUR würde derweil ein bearishes Anschlusssignal im mehrwöchigen Abwärtstrend liefern und mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 10,25 EUR indizieren. Zwischengeschaltete Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 12,50 EUR, 11,64 EUR und 10,81 EUR.