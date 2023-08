Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang klar die negativen Vorzeichen. Als Belastungsfaktor fungierten stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise in den USA, die Zinssorgen erneut in den Vordergrund rückten. Der DAX verlor 1,03 Prozent auf 15.832 Punkte. Auf Wochensicht belief sich das Minus auf 0,75 Prozent. MDAX und TecDAX gaben am Berichtstag um 0,88 respektive 0,91 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 14 Gewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 79 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,30 Punkte höher bei 17,81 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten nur Banken (+0,34%) und Versorger (+0,31%) zulegen. Am schwächsten präsentierten sich Einzelhandelswerte (-2,70%) und Technologieaktien (-2,56%). Commerzbank zog nachrichtenlos an der DAX-Spitze um 2,23 Prozent an. Siemens Energy verbesserte sich dahinter um 1,62 Prozent. Hier stützten positive Aussagen der Tochter Gamesa zur Behebung der Probleme bei den gelieferten Windturbinen. Zalando büßte als Schlusslicht im Leitindex ohne Nachrichten 3,23 Prozent ein. Continental verlor nach der Bekräftigung der Verkaufsempfehlung durch die Analysten von Goldman Sachs 3,21 Prozent. Im MDAX und TecDAX belegte Bechtle (+6,40%) nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen die Spitzenposition und verbuchte ein 4-Monats-Hoch.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,30 Prozent auf 35.281 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil um 0,67 Prozent abwärts auf ein Mehrwochentief bei 15.028 Zählern. Er rutschte damit unter seine steigende 50-Tage-Linie. An der NYSE gab es 1.498 Gewinner und 1.376 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 51 Prozent. 40 neuen 52-Wochen-Hochs standen 37 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,29 Prozent auf 1,0948 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um sieben Basispunkte nach oben auf 4,16 Prozent. Gold notierte an der Comex 0,12 Prozent tiefer bei 1.947 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,45 Prozent auf 83,19 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,53 Prozent tiefer bei 161,18 Punkten. Besonders deutlich abwärts tendierten Aktien in China. Der MSCI China verlor 2,06 Prozent. Hier belastete der Immobiliensektor angesichts einer Verschärfung der Situation rund um den angeschlagenen Immobilienentwickler Country Garden (-17,35%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.811) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Makrodaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von TAG Immobilien, Encavis, Bilfinger, Hypoport, Nagarro, Talanx, Jost Werke und Deutsche Euroshop.