Diese Analyse wurde am 14.08.2023 um 07:57 Uhr erstellt.

Der DAX bewegte sich am Freitag von Beginn des Handels an südwärts. Bis auf ein am Nachmittag verbuchtes 3-Tages-Tief bei 15.803 Punkten fiel das Börsenbarometer, bevor ein Stabilisierungsversuch einsetzte.