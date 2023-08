Die Aktie der KION Group (WKN: KGX888) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR verzeichnet. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis zum September 2022 auf ein Allzeittief bei 18,66 EUR. Es folgte eine dynamische Erholungswelle bis auf ein im Februar gesehenes Rallyhoch bei 40,86 EUR. Das folgende Kursgeschehen entwickelte sich in einer symmetrischen Dreiecksstruktur oberhalb des im März verzeichnetes Korrekturtiefs bei 27,48 EUR. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gelang am 27. Juli der Ausbruch auf der Oberseite. Zuletzt konsolidiert der Wert diesen Kursschub in einer Handelsspanne seitwärts. Die übergeordnete Ausgangslage favorisiert weiterhin die Bullen. Eine Bestätigung des Ausbruchs würde sich mit einem Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 38,20-39,04 EUR per Tagesschluss ergeben. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden darüber befinden sich bei 40,86 EUR, 45,50-47,12 EUR und 51/52 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächste Supportbereiche bei 36,24-36,94 EUR und 34,62-35,12 EUR. Darunter wäre ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 33,48 EUR einzuplanen.