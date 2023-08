Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Der DAX kletterte um 0,46 Prozent auf 15.904 Punkte. Der TecDAX gewann 0,64 Prozent hinzu. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor derweil 0,24 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 52 Gewinner und 44 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,49 Punkte auf 17,32 Zähler. Stärkste Sektoren waren Software (+1,42%) und Telekommunikation (+1,17%). Am deutlichsten verloren Finanzdienstleister (-0,30%) und Banken (-0,21%). Covestro haussierte an der DAX-Spitze mit neuen Übernahmespekulationen um 3,80 Prozent. Laut Bloomberg erwägt Adnoc einen Übernahmeversuch für 60 EUR je Aktie. Zalando hielt nachrichtenlos die rote Laterne mit einem Abschlag von 1,72 Prozent. Der im SDAX notierte Industriedienstleister Bilfinger (+4,15%) erfreute seine Anleger mit starken Quartalszahlen und einer Bestätigung der Jahresziele. Die Aktie des IT-Dienstleisters Adesso (+7,45%) reagierte trotz eines Ergebnisrückgangs ebenfalls positiv auf die Quartalsbilanz.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,07 Prozent fester bei 35.308 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,18 Prozent auf 15.206 Zähler an. An der NYSE gab es 1.208 Kursgewinner und 1.707 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. 47 neuen 52-Wochen-Hochs standen 55 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 4,19 Prozent. Der US-Dollar war stark gesucht. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,33 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 1,0912 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,35 Prozent auf 1.940 USD. Rohöl der US-Sorte WTI gab um 0,84 Prozent auf 82,49 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,06 Prozent fester bei 161,61 Punkten. Chinesische Konjunkturdaten enttäuschten auf breiter Front. Im Juli stieg die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft um 3,7 Prozent (Konsensschätzung: +4,3%). Die Einzelhandelsumsätze kletterten um 2,5 Prozent (Konsensschätzung: +4,0%). Fixed Asset Investments zogen um 3,4 Prozent an (Konsensschätzung: +3,7%). Die chinesische Notenbank PBoC senkte überraschend ihren wichtigsten Leitzins 1-year MLF um 15 Basispunkte auf 2,5 Prozent. Dies war die deutlichste Zinssenkung seit dem Jahr 2020. Zudem erwägt die chinesische Regierung die Steuer auf den Aktienhandel erstmals seit 2008 zu senken, um den Aktienmarkt zu stützen. Weitere Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums werden ebenfalls diskutiert. Der chinesische CSI 300 gab zuletzt um 0,18 Prozent nach und erholte sich damit in Reaktion auf die Meldungen deutlich vom Tagestief. Das BIP in Japan überraschte derweil klar positiv. Im zweiten Quartal stieg es um annualisierte 6 Prozent (Konsensschätzung: +3,1%). Der Nikkei 255 verbesserte sich um 0,56 Prozent. Die Börsen in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.918) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen und die Einzelhandelsumsätze in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aumann, Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) und Home Depot.