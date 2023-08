Nächste Unterstützungen:

15.793-15.820

15.706

15.629-15.661

Nächste Widerstände:

15.938-15.962

15.995-16.021

16.060/16.085

Die Seitwärtspendelbewegung um die weiterhin steigende 100-Tage-Linie dauert nun bereits acht Handelstage an. Die kürzerfristigen Durchschnittslinien der vergangenen 10, 20 und 50 Tage drehten bereits südwärts. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der Range ist zur Generierung eines bedeutsamen Handelssignals erforderlich. Das Risiko, dass sich der kurzfristige Abwärtstrend vom Rekordhoch letztlich fortsetzt, bleibt mit Blick auf die Saisonalität und die negative Konstellation in den genannten Durchschnittslinien deutlich erhöht. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 15.938-15.962 Punkten und 15.995-16.021 Punkten. Eine Aufhellung des kurzfristigen Bildes würde sich mit einem Stundenschluss oberhalb von 16.060/16.085 Punkten ergeben. Im Erfolgsfall wäre das hieraus resultierende Aufwärtspotenzial jedoch zunächst auf 16.141/16.157 Punkte und eventuell 16.215-16.240 Punkte begrenzt. Nächste Unterstützung befindet sich bei 15.793-15.820 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde einen ersten Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends liefern. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb des Tiefs bei 15.706 Punkten. Nächste potenzielle Auffangbereiche und Ziele lauten in diesem Fall 15.629-15.661 Punkte, 15.545 Punkte und 15.456 Punkte.