Diese Analyse wurde am 16.08.2023 um 07:17 Uhr erstellt.

Die Aktie von Nagarro (WKN: A3H220) hatte im Januar 2022 ein Rekordhoch bei 212,00 EUR markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Nach einer dreiwelligen Erholungsrally vom Ende Juni verzeichneten Tief bei 76,35 EUR bis auf ein Mitte Juli verbuchtes Mehrwochenhoch bei 91,50 EUR ging den Bullen die Puste aus. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen übernahmen die Bären schließlich auch im kurzfristigen Zeitfenster wieder vehement das Ruder und drückten die Notierung bis zum 14. August auf ein neues 2-Jahres-Tief bei 72,85 EUR. Der darüber geformten doji-ähnlichen Tageskerze folgte eine Erholung über das Juli-Tief. Gelänge dem Papier ein weiterer Tagesschluss oberhalb von 76,35 EUR könnte sich die technische Erholung ausdehnen und zu einem weiteren Schließen der Abwärtslücke führen, die sich bis 80,75 EUR erstreckt. Zu einer nennenswerten Aufhellung des derzeit bearishen Chartbildes käme es jedoch erst im Fall einer Herausnahme der weiteren Widerstandszone bei aktuell 83,07-87,06 EUR per Tagesschluss. Bearishe prozyklische Anschlusssignale entstünden nun mit einem Tagesschluss unter 74,51 EUR sowie einem Rutsch unter 72,29/72,85 EUR. Potentielle nächste Unterstützungen und Abwärtsziele lassen sich dann bei 70,00/70,63 EUR und 66,20/67,07 EUR ausmachen.