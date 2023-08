Nächste Unterstützungen:

15.703/15.706

15.629-15.661

15.545

Nächste Widerstände:

15.806-15.831

15.868

15.923-15.962

Die Bären bleiben in der kurzen Frist im Vorteil. Das gestrige Tagestief bildet mit dem Tief vom 8. August die heute kritische Supportzone 15.703/15.706 Punkte. Ein nachhaltiger Rutsch darunter per Stundenschluss würde den Abwärtstrend vom Rekordhoch bestätigen. Nächste potenzielle Ziele und Unterstützungen lauten dann 15.629-15.661 Punkte, 15.545 Punkte und 15.456 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Barrieren bei derzeit 15.806-15.831 Punkten, 15.868 Punkten und 15.923-15.962 Punkten. Zu einer nennenswerten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedarf es nun der Herausnahme der Widerstandsregion 16.034-16.069 Punkte per Tagesschluss.