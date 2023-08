Der Goldpreis hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 2.075 USD im August 2020 im langfristigen Chartbild eine breite Trading-Range oberhalb von 1.615 USD etabliert. Im Rahmen eines dritten Tests der oberen Begrenzung zeigte das Edelmetall am 4. Mai dieses Jahres einen Fehlausbruch bis auf ein intraday verbuchtes neues Allzeithoch bei 2.079 USD. Seit dieser Bullenfalle befindet sich die Notierung im Korrekturmodus. Zuletzt rutschte sie unter ihre steigende 200-Tage-Linie und das bisherige Korrekturtief vom 29. Juni auf ein 5-Monats-Tief. Damit sich dieses bearishe Signal als Fehlausbruch und somit als Bärenfalle entpuppt, müssten die Bullen den Kurs in den nächsten Handelstagen nun dynamisch und signifikant über die Hürde bei 1.907/1.908 USD befördern. Im Erfolgsfall würde zunächst eine weitergehende Erholung in Richtung 1.933-1.947 USD und eventuell 1.955-1.964 USD möglich. Erst mit einem Anstieg über das Juli-Hoch bei 1.987 USD entstünde ein prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der übergeordneten Korrekturphase mit der Chance auf einen neuerlichen Test des Rekordhochs. Sackt die Notierung hingegen unter die Marke von 1.886 USD ab, würde dies den bearishen Ausbruch bestätigen und für eine Ausdehnung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung zunächst 1.848-1.863 USD sprechen. Darunter wäre schließlich ein ernsthafter Test des übergeordnet bedeutsamen Supportbereiches 1.793-1.805 USD einzuplanen.