Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) war im Rahmen einer dynamischen mehrjährigen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 EUR gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November 2021 bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Seither dominierten die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Im März verbuchte das Papier ein 4-Jahres-Tief bei 15,40 EUR. Nach einer 79%-Rally und einem Pullback an das 78,6%-Fibonacci-Retracement schraubt sich die Notierung derzeit wieder nordwärts in Richtung der langfristig kritischen horizontalen Widerstandszone bei 27,57-28,45 EUR. Die gleitenden Durchschnittslinien liefern dabei eine bullishe Trendindikation. Die Ende Juni überwundene 200-Tage-Linie diente bei den jüngsten Rücksetzern als Unterstützung und drehte unlängst erstmals seit Januar 2022 nach oben. Die 50-Tage-Linie kreuzte zudem die 200-Tage-Linie von unten nach oben (Golden Cross). Gelänge nun ein Tagesschluss oberhalb des nächsten Widerstands bei 26,24 EUR würde die zentrale Barriere bei 27,57-28,45 EUR als nächstes Ziel aktiviert. Deren nachhaltige Überwindung per Wochenschluss sowie ein nachfolgender Anstieg über das Projektionsziel bei 29,86 EUR würden Signale für die Komplettierung eines langfristigen Bodens liefern. Im Erfolgsfall wäre auf mittelfristige Sicht ein Vorstoß in Richtung 34,78-37,38 EUR und eventuell 39,74/39,85 EUR vorstellbar mit Zwischenetappe 31,50-33,12 EUR. Mit Blick auf die Unterseite ist als Nächstes die Supportzone bei derzeit 22,57-23,35 EUR relevant. Solange diese nicht nachhaltig unterschritten wird, verfügen die Bullen über den charttechnischen Vorteil im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster. Darunter wäre hingegen eine zeitliche Ausdehnung der möglichen Bodenbildungsphase zu favorisieren mit preislichen Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 21,57 EUR und 19,94-20,21 EUR.