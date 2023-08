Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der letzte bedeutende Kursschub beförderte sie vom im vergangenen September gesehenen Korrekturtief bei 18,98 EUR bis auf ein im April verbuchtes Rekordhoch bei 37,54 EUR. Seither befindet sich der Anteilsschein im Korrekturmodus oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie. Am Freitag erfolgte schließlich ein Test dieser vielbeachteten Durchschnittslinie und zugleich der Aufwärtstrendlinie vom Tief im Februar 2022. Nach einer geringfügigen Intraday-Unterschreitung konnte der Wert dieses Supportcluster per Tagesschluss verteidigen. Das Tagestief bei 28,40 EUR ist nun kurzfristig kritisch. Solange sich der Kurs darüber halten kann, erscheint eine weitergehende Erholung in Richtung 29,72 EUR und eventuell 30,20-30,56 EUR plausibel. Zu einer deutlicheren Aufhellung der Ausgangslage käme es erst mit einem nachhaltigen Break über die Widerstandsregion 31,10-31,52 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall könnte die mittelfristig bedeutsame Barriere bei 33,00-33,24 EUR zeitnah angesteuert werden. Deren Überwindung würde schließlich das Rekordhoch wieder als mögliche Zielmarke aktivieren. Rutscht die Notierung hingegen per Tagesschluss unter die aktuelle Supportzone 28,40-28,81 EUR, müssten zunächst Abgaben in Richtung 27,96 EUR und 27,12 EUR (Korrekturtief vom Mai) eingeplant werden. Darunter würde der mittelfristige Korrekturtrend bestätigt mit potenziellen nächsten Zielen bei 26,07-26,55 EUR und 22,82-23,95 EUR.