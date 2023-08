Nächste Unterstützungen:

15.456/15.469

15.425/15.428

15.342/15.370

Nächste Widerstände:

15.613-15.664

15.700-15.720

15.794-15.826

Das damit geformte Hammer-Muster signalisiert Nachfrage am erreichten mittelfristig bedeutsamen Supportbereich. Sentimentdaten und Marktbreiteindikatoren befinden sich auf Niveaus, die in der Vergangenheit häufig mit belastbaren Tiefpunkten einhergingen. Saisonalität und Zyklik bleiben derweil Belastungsfaktoren. Die Trendindikation im kurzfristigen Zeitfenster bleibt bearish. Mit Blick auf die überverkaufte Situation in den Momentumindikatoren erscheint eine technische Erholungsbewegung indes plausibel. Nächste mögliche Widerstände und Erholungsziele lassen sich bei 15.613-15.664 Punkten und 15.700-15.720 Punkten ausmachen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die beiden weiteren Hürden bei aktuell 15.794-15.826 Punkten und 15.874 Punkten käme es zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Ein nachhaltiger Rutsch unter 15.456/15.469 Punkte würde derweil eine mehrmonatige Stauzone nach unten auflösen und somit das mittelfristige Bias signifikant eintrüben. Dabei wäre ein kurzfristiger Dip an die steigende 200-Tage-Liniebei aktuell 15.370 Punkten oder ein Intraday-Schließen der Aufwärtslücke vom 30. März mit der Unterkante bei 15.342 Punkten noch unschädlich. Unterhalb des 61,8%-Fibonacci-Retracements bei 15.249 Punkten würden potenzielle Zielbereiche bei 14.747/14.810 Punkten und 14.458 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.